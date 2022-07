Lotito chiama all'adunata i tifosi. Durante l'evento di presentazione ufficiale della Lazio ad Auronzo, il presidente biancoceleste ha preso la parola per ringraziare i tanti sostenitori presenti in ritiro e per spronare tutti a supportare la squadra, promettendo grandi soddisfazioni.



"Volevo ringraziarvi. La vostra presenza dà forza a questo club. A Piazza del Popolo promisi che avemmo allestito una squadra competitiva e ci stiamo riuscendo. Ora i ragazzi hanno bisogno del vostro supporto, di amore e di passione, dei giusti stimoli per combattere sul campo. Perché noi siamo combattenti come il nostro stesso simbolo insegna. Vogliamo che voi, numerosi come siete, supportiate questa squadra e vedrete che ci daranno grandissime soddisfazioni. La squadra è determinata e uniti, combatteranno per i nostri colori con merito, rispetto e con la voglia di dimostrare che siamo la prima squadra della Capitale".