La Lazio crede davvero in Jallow. Lotito stravede per lui, ha ricevuto un'offerta di 5 milioni dall'Al Ahly ma non vuole cederlo: crede che sia un giocatore che possa fare molto comodo alla Lazio. Inzaghi chiede una quarta punta, come riporta il Corriere dello Sport, l'infortunio di Correa non lo fa dormire tranquillo. Per portare Jallow a Roma servirebbero 2 milioni.



MERCATO LAZIO - La Lazio, e Lotito, non vedono Jallow come una soluzione tampone per gennaio. Se Paloschi sembra un'ipotesi piuttosto remota, anche sul gambiano della Salernitana si sta riflettendo. Lo si vorrebbe portare a Roma a giugno, non a gennaio, in una situazione complessa, con la Lazio molto in alto in classifica. Sono ore di riflessione, manca poco alla chiusura del mercato, bisogna capire come fare.