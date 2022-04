Capro espiatorio per il fallimento della Nazionale e ora anche strumento per attaccare. Questo lo scenario che ricostruisce Il Messaggero oggi intorno a Ciro, ancora nell'occhio del ciclone delle critiche, anche a distanza di due settimane dal mancato accesso degli Azzurri a Qatar 2022."Sei la Scarpa d'Oro, la leggenda della Lazio. Colpiscono te per colpire me". Questo il virgolettato che riporta oggi il quotidiano romano. Una frase estrapolata dal contesto dellatenutasi nel ristorante dell'Olimpico sabato scorso, dopo la partita contro il Sassuolo. Partita nella quale, per altro, lo stesso attaccante non è stato brillantissimo, con diverse occasioni da gol mancate., facendogli capire che molti degli attacchi che sta subendo nell'ultimo periodo hanno in realtà un secondo fine: quello di destabilizzare il presidente stesso, probabilmente per via delle battaglie politiche di cui si fa promotore ine inGià quattro anni fa, dopo il KO contro la Svezia il patron biancoceleste finì coinvolto nel terremoto che portò alle dimissioni di Tavecchio. E anche allora molte colpe per la sconfitta sul campo furono addossate al centravanti, che non era riuscito ad incidere nei due match di play-off. La speranza è che la reazione da parte sua sia la medesima, visto che. Alla Lazio basterebbe poter contare sulla stessa media di incisività sotto porta nelle prossime 7 gare, per centrare l'obiettivo Europa. In ogni caso, Lotito non vuole che il suo pupillo si scoraggi o si lasci intimidire da accuse ingenerose. C'è una stagione da portare a termine nel migliore dei modi per scacciar via malelingue., come quattro anni fa.