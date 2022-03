Lotito vuole non meno di 100 milioni per Milinkovic. Lo scrive oggi Il Messaggero, sottolineando che dagli introiti per la cessione del sergente passerà gran parte del progetto di costruzione della rosa del prossimo anno, assecondando le volontà di Sarri.



Il contratto del centrocampista serbo con la Lazio scade nel 2024. Quest'anno si è consacrato come leader e nel 4-3-3 del tecnico toscano si è esaltato. Per lui è giunto il momento di fare un salto in avanti in carriera e approdare in un top club europeo. Il PSG, il Real Madrid, la Juventus e anche il Machester United sono alla finestra. La società capitolina si siederà in estate al tavolo con gli agenti del classe '95 per trovare una soluzione che soddisfi tutti. La certezza è che il patron biancoceleste non farà sconti a nessuno.