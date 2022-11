Nel corso dell’intervista concessa a IL Messaggero, il presidente della Lazio Claudio Lotito parla di Milinkovic-Savic: "Tutti dicono Milinkovic va di qui, va di là, ma non è in vendita, si sa quanto vale (almeno 100 milioni) per me e per la Lazio, e io sono fermo ai discorsi in corso sul rinnovo...".