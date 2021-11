Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è tornato a parlare ed ha detto la sua sul possibile rinnovo di Maurizio Sarri fino al 2025. Ecco come si è espresso brevemente il patron biancoceleste intercettato da Il Messaggero: "Ma guai a creare allarmi o ansia non c’è nessuna fretta, ci vedremo con Sarri in settimana quando ci sarà tempo, con calma ma siamo già in piena sintonia".