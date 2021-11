La crescita di rendimento di Luis Alberto è sotto gli occhi di tutti. Per il numero 10, così come tutta la Lazio, il ritiro post Verona è stato determinante. Da lì, complice anche l'exploit di Cataldi, il Mago non ha saltato una gara migliorando in entrambe le fasi fino ad arrivare al colpo di magia contro la Salernitana. Ad elogiarlo ci ha pensato anche il presidente Lotito, uno che in passato spesso e volentieri non ha digerito alcuni comportamenti del Mago. Ecco come si è espresso il patron biancoceleste a Il Messaggero: "Io non ho fatto niente, la penso come Sarri. Luis Alberto è intelligente, sa quello che deve fare e si sta meritando il posto col rispetto delle regole".