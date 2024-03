Lazio, Lotito: 'Tudor la persona giusta per dare nuovi stimoli alla squadra'

Tommaso Fefè

Alla presentazione ufficiale di Igor Tudor a Formello oggi era presente anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Il patron del club biancoceleste ha introdotto così ai cronisti il nuovo allenatore, subentrato alla guida della squadra dopo l'addio di Sarri:



"Ho il piacere di essere qui perché ritenevo fosse indispensabile. La scelta dell’allenatore non è dettata dalla necessità, ma ponderata a seguito di un evento imprevisto. Ho ritenuto che Tudor fosse la persona giusta per condurre la squadrai in questo momento. Ha i requisiti e le caratteristiche idonee per far esprimere al meglio i nostri giocatori, sia al livello tattico, sia al livello di stimoli, in un momento in cui la squadra ha avuto dei passaggi a vuoto. Il mister è la persona giusta in questo momento. Ripeto, non dovevamo tamponare un’emergenza, ma abbiamo l'intenzione di partire con un progetto nuovo, di rilancio della squadra. Lo stesso mister mi ha confermato che la squadra ha tutte le caratteristiche per lottare alla pari con tutti. Il mio rapporto con lui non è nato prima delle dimissioni di Sarri. Ho scelto lui dopo attenta ponderazione, perché sano moralmente e se deve dire una cosa la dice, senza retropensieri".