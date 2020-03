La Lazio contro il Coronavirus si comincia a muovere nel Centro Sportivo di Formello. La societá, come riporta il Messaggero, ha innalzato il livello di prevenzione all'interno del suo centro sportivo. Ha mandato a staff e giocatori una serie di norme da rispettare per evitare il contagio del virus. Molti precetti sono ormai noti: «Lavati spesso le mani, anche con gel a base di alcol», «Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute», «Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani», «Copri bocca e naso, se starnutisci o tossisci», «Usa la mascherina solo se assisti persone malate o hai il sospetto di avere un’infezione» e «Gli animali da compagnia non diffondono il virus». Altri, invece, sono stati stilati appositamente per la situazione: «Per i massaggi in infermeria vanno usati teli monouso», «Non bere alla stessa bottiglia di un compagno di squadra», «I panni sporchi non vanno lasciati incustoditi, ma messi nella propria borsa», «Evitare di consumare cibo negli spogliatoi», «Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol» e «Per rinforzare le difese immunitarie viene consigliata l’assunzione di vitamina C e D».