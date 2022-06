Solo il Siviglia potrebbe portar via Luis Alberto dalla Lazio in questa sessione di mercato. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, sottolineando che il centrocampista spagnolo ha intenzione - diversamente da quanto accaduto la passata stagione - di presentarsi regolarmente il 3 luglio per l'inizio del raduno a Formello e di proseguire la sua avventura a Roma, agli ordini di mister Sarri.



Le cose potrebbero cambiare solo se arrivasse una proposta dal club andaluso. Il Mago non ha mai nascosto il suo amore per la squadra spagnola, che considera casa sua. Nella cantera dei biancorossi è cresciuto e si è formato prima di trasferirsi altrove. In più occasioni ha parlato chiaramente del suo sogno un giorno di tornare a giocarci e, se si presentasse l'occasione già quest'anno l'accetterebbe volentieri (ma poi vanno comunque soddisfatte le richieste economiche di Lotito, ndr) . Altrimenti rimarrà a Roma a compiere le sue magie con l'aquila sul petto.