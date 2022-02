Alla vigilia di Lazio - Porto, insieme a mister Sarri, in sala stampa a Formello ha parlato anche. Queste le parole dello spagnolo nella conferenza di presentazione del match:"Sono cresciuto tanto fisicamente e difensivamente, come mi ha sempre chiesto il mister. Al livello di qualità credo di poter fare di più e aiutare la squadra. Sono tranquillo e sono felice di stare lavorando bene. Domani mi aspetto di poter fare gol per aiutare la squadra, so che devo provare di più a calciare anche da fuori, ma è più importante aiutare la squadra"."Lo spogliatoio sta bene da tempo. Siamo felici e i risultati aiutano. Tutti remiamo nella stessa direzione e domani ci aspettiamo di fare una bella gara. Poi penseremo a domenica. Domani sarà dura, lo abbiamo visto all'andata. Loro giocano bene, pressano, ma noi abbiamo visto che possiamo farcela. Giochiamo la palla e troviamo gli spazi. Domani avremo anche Ciro che per noi è determinante"."Le mie parole prima del match di andata erano chiare. Qualcuno le ha volute riportare come voleva. Io qui sto bene. Ho ancora 3 anni di contratto e non ho problemi a rimanere qui. Mi piacerebbe poi tornare a giocare in Spagna un giorno""Abbiamo possibilità di andare avanti nella Coppa. Se non giocassimo avremmo più energie per il campionato, ma io preferisco sempre giocare più partite possibile. Siamo una squadra forte e giochiamo bene, potremmo essere fastidiosi per tutti e se domani facciamo il nostro possiamo vincere. Penso che noi abbiamo sempre avuto giocatori di qualità. Per me giocare con giocatori forti rende tutto più semplice".