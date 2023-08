Un premio arretrato non ancora saldato. Questo, secondo quanto riportato da Repubblica oggi, nella Cronaca di Roma, il motovo alla base delle nuove tensioni tra Luis Alberto e la Lazio. Dopo le polemiche di Auronzo per il ritardo sul rinnovo, c'è ora un'altra grana da risolvere per Lotito. Ieri il calciatore biancoceleste ha saltato l'allenamento senza il permesso della società e del tecnico. Minaccia di non partecipare alle amichevoli previste ad agosto (quasi sicuramente non ci sarà domani contro l'Aston Villa) finché non riceverà quanto sostiene gli sia dovuto. La cifra di cui si parla si aggira intorno ai 100mila euro. Da parte del club però c'è la convinzione di aver agito nel correttamente e questo atteggiamento sta infastidento non poco la dirigenza, che ora valuta le possibili conseguenze.