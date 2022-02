Il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha commentato al termine del match il pari col Porto che costa l'eliminazione dall'Europa League: "Sono veramente incazzato con me stesso per le tante occasioni sprecate. Dispiace non aver regalato il passaggio del turno ai tifosi. A Oporto come stasera avremmo meritato molto di più. Oggi, soprattutto io, ho sbagliato tante occasioni".



Sugli obiettivi di questa stagione: "Champions? Quando giochiamo così possiamo giocarcela alla pari contro ogni squadra. Domenica abbiamo una partita importantissima che credo dirà tanto sul nostro campionato. Recupereremo Zaccagni, Pedro ha giocagto praticamente al 50% ed è anche difficile con gli infortuni che abbiamo avuto in queste settimane. Sono sicuro che possiamo far bene già domenica. Ci siamo confrontati tante volte, abbiamo fatto due o tre figure di m***a che non vanno bene. Ora la squadra lotta fino alla fine".



Sul suo futuro: "Sono sereno, avevo bisogno della squadra e la squadra aveva bisogno di me. Non ho mai avuto una squadra così che è come una famiglia. Pensiamo a far bene da qui in avanti perché manca ancora tanto alla fine".