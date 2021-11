Luis Alberto è stato intervistato dai canali ufficiali della Lazio prima del match contro il Napoli. Ecco come si è espresso il centrocampista spagnolo: "Oggi sarà una gara complicata, pensiamo a noi e a quanto abbiamo fatto in allenamento. Dobbiamo fare una buona partita e cercare di mettere insieme dei risultati consecutivi. Servono punti e serve una vittoria fuori casa anche per muovere la classifica. Per battere il Napoli servirà una squadra corta, servirà essere in fiducia quando abbiamo la palla e servirà la giusta pressione sugli avversari. Il Napoli è una bella squadra e la più forte del campionato, non sarà facile. Noi abbiamo preparato al meglio questa sfida, siamo in fiducia e sono sicuro che oggi faremo una buona gara. È un orgoglio per me giocare qua e raggiungere traguardi importanti. Spero di raggiungere tanti altri record con questa maglia”.