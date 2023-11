Non sono state brillanti le ultime due uscite stagionali di Luis Alberto. Il Mago della Lazio non ha inciso né nella debacle di Rotterdam, né contro la Fiorentina. Domani a Bologna cercherà un pronto riscatto, anche perché per lui c'è un doppio obiettivo personale da centrare. Come scrive Il Messaggero questa mattina il centrocampista spagnolo ha concordato con Lotito nell'ultimo rinnovo di contratto l'inserimento di due bonus legati alle segnature e agli assist, che scatteranno a quota 10.



Al momento Luis Alberto è fermo a tre gol (miglior marcatore della squadra con Vecino e Immobile) e due assist. Tra Bologna e derby vuole incrementare a tutti i costi il bottino prima della sosta e avvicinare il traguardo il prima possibile.