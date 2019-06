Luis Alberto si è indispettito, Luis Alberto voleva essere cooccolato. Come riporta il Messaggero, non ha gradito le parole di Lotito, conferma la nostalgia di casa, di Siviglia. E se nell'affaire Jony si era parlato di un prossimo rinnovo con adeguamento, ora il rischio di aver irritato Lotito è davvero molto alto.



MERCATO LAZIO - Il presidente già voleva 'cacciare' lo spagnolo per il suo atteggiamento, Inzaghi lo ha fermato. Ora potrebbe essersi molto arrabbiato. Ha fatto ad Inzaghi una promessa: alla Lazio solo giocatori che vogliono la maglia, che tengono al progetto, che non sono turbati da sirene di mercato oltre la scadenza dello stesso. Solo gente motivata. Per questo anche Milinkovic non verrà trattenuto ad oltranza, ma Lotito lo lascerà andare alle sue condizioni. Juve avvisata.