Luis Alberto vuole riprendersi la Lazio. Alla vigilia della sfida contro il Venezia a Formello andranno in scena le ultime prove tattiche prima della partenza per la trasferta. Il mago spagnolo scalpita per una maglia da titolare.



Dopo i 90 minuti in panchina contro la Samp e aver saltato la partita col Sassuolo, nella mezz'ora finale di venerdì scorso è tornato ad incantare l'Olimpico con le sue giocate sopraffine e domani vuole confermarsi. Sarri potrebbe accontentarlo, schierandolo dal 1' minuto insieme a Cataldi e uno tra Basic e Milinkovic.



La scelta dello spagnolo infatti potrebbe indurre il tecnico biancoceleste a concedere un po' di riposo al sergente che, squalifica a parte, non si è praticamente mai fermato da inizio stagione.