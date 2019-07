Luis Alberto è stato confermato da Simone Inzaghi. Come riporta il Messaggero, il tecnico della Lazio ha chiesto e ottenuto la conferma dello spagnolo, ma attenzione: sarà l'osservato speciale di Auronzo di Cadore.

MERCATO LAZIO - Per farlo partire Luis Alberto deve portare un'offerta da 35 milioni, i suoi agenti in realtà stanno lavorando per il rinnovo. E, per ottenerlo, lo spagnolo dovrà essere super motivato, impegnarsi al massimo. La Lazio non vuole cali di tensione, lo terrà solo se lo vedrà dedito alla causa.