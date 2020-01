A pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Lazio, quarto di finale di Coppa Italia, il difensore biancoceleste Luiz Felipe ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Felici di aver vinto la Supercoppa, ma non ci fermiamo. Oggi abbiamo l’opportunità per andare avanti in questo torneo, dobbiamo continuare così per fare qualcosa di grande. La Coppa Italia ci ha dato tanto, dalla finale all’Olimpico e la Supercoppa. Dobbiamo restare sul pezzo”.