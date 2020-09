Archiviata la vittoria di Cagliari, la Lazio stamattina è tornata in campo a Formello. Bisogna preparare la sfida contro l'Atalanta, non proprio un match amichevole, considerando che in campionato i biancocelesti non battono i bergamaschi da tre anni e mezzo. Così quest'oggi sono già cominciate le prove tattiche. Per ora poche novità, visto che Inzaghi ha schierato la stessa formazione della Sardegna Arena con Marusic (migliore in campo) sull'out di sinistra. Dopo le tre assenze consecutive della scorsa settimana, si è rivisto in campo Lukaku. Fares e Djavan Anderson si sono alternati nella prove tattiche con la squadra schierata col 3-4-2-1 (anche 3-4-1-2) atalantino. Lavoro differenziato per Vavro, ma anche per Bastos, quest'ultimo al centro di diverse voci di mercato ormai da settimane. Assenti, infine, Lulic, Luiz Felipe, Muriqi e André Anderson.