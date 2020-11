Dopo l’allenamento pomeridiano di ieri, quest’oggi a sorpresa la Lazio è scesa in campo di mattina. Prima sono andati in scena i tamponi. Poi largo alla seduta che ha visto protagonisti gli stessi calciatori di ieri. Confermate le buone sensazioni in merito al recupero di Senad Lulic. Seconda seduta di fila in gruppo per il capitano. Anche gli assenti erano praticamente gli stessi di ieri. In primis i 7 nazionali. Poi i 3 calciatori momentaneamente bloccati dalla Asl (Immobile, Leiva e Strakosha). Infine, ancora in palestra Luiz Felipe, Reina ed Escalante. I primi due hanno replicato il lavoro in palestra, nulla di preoccupante. Palestra anche per l'ex Eibar, ma quest'ultimo deve anche smaltire uno stiramento.