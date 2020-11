Altre due o tre settimane di recupero e poi sarà pronto. La Lazio potrà finalmente riabbracciare il suo capitano, Senad Lulic. L'esterno bosniaco infatti, contrariamente da quanto si fosse appreso in precedenza, potrà essere inserito in lista entro la fine dell'anno. Come riporta Il Corriere dello Sport, Lulic potrebbe finire nella lista della Serie A tra la sfida contro l'Udinese (il 29 novembre) e quella contro lo Spezia (6 dicembre), o al massimo contro il Verona (13 dicembre). In poche parole, il rientro del capitano è ad un passo.