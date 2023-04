La squalifica di Cataldi e le condizioni di Vecino possono spianare la strada a Marcos Antonio. Dopo il primo gol in biancoceleste, venerdì sera contro lo Spezia, il centrocampista brasiliano reclama spazio e contro il Torino sabato prossimo potrebbe trovarlo. Ne parla oggi il quotidiano Il Tempo. Sarri ne ha elogiato le qualità in più occasioni quest'anno, nonostante sia stato impiegato poco. Ora potrebbe essere arrivata la sua grande chance.



Vecino è alle prese con un problema al ginocchio. Il dott. Rodia, medico sociale della Lazio, ha detto che non desta preoccupazioni, ma è possibile che le sue forze vengano gestite per evitare sovraccarichi. Per questo Sarri può pensare di lanciare di nuovo Marcos Antonio, anche a partita in corso. Serve fisicità alla mediana per sostenere la presenza dell'ex Shakhtar, secondo le idee dell'allenatore, ma con Milinkovic tornato in forma e Luis Alberto ormai convertito ai sacrifici richiesti dalla causa sarrista, l'impiego del numero 6 in cabina di regia, nella seconda parte di gara, non sembra più così impossibile.