Marcos Leonardo può vestirsi di biancoceleste a breve. Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, nei giorni scorsi è andato in scena un incontro tra Lotito e Rafaela Pimenta, procuratrice dell'attaccante del Santos. Le parti hanno raggiunto una base di accordo sulla base di 12 milioni, più l'inserimento nel contratto con la Lazio di una clausola rescissoria da 40 milioni. Il presidente dei capitolini ne parlerà con Sarri nei prossimi giorni. Se il tecnico darà il suo ok defintivo per il calciatore, l'affare verrà chiuso e si risolverà la questione vice-immobile.