Mario Gila si candida a una maglia da titolare contro lo Sturm Graz. Lo scrive stamattina Repubblica. Il difensore spagnolo della Lazio, dopo aver sostituito Patric nel secondo tempo contro lo Spezia, punta al riscatto in Europa League, per dimenticare la pessima prestazione contro il Midtjylland,



Sarri ha visto segnali importanti di crescita nelle ultime settimane dal classe 2000. L'ingresso in campo domenica è stata la controprova per applicazione, aggressività e concentrazione. Tutto quello che era mancato in Danimarca. Non solo a lui, per la verità. Domani servirà da parte di tutta la squadra un prova di livello per risollevare le sorti del girone e archiviare definitivamente la sconfitta di tre settimane fa.