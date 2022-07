Adam Marusic, terzino della Lazio, ha parlato dopo la rifinitura mattutina prima dell'amichevole dei biancocelesti:



"Questo è il mio sesto anno qui. E' sempre bellissimo qui. Si lavora tanto e dobbiamo continuare così".



RUOLO - "In questi 5 anni ho cambiato tanto ma terzino destro o sinistro per me cambia poco".



PROSPETTIVE - "Io provo a dare tutto ogni partita ogni allenamento poi vediamo. Più importante per me è essere in grande forma poi alla fine questi sono i risultati e vedremo".



NUOVI - "Ci sono tanti nuovi e i giovani sono tutti davvero forti ma se devo sceglierne uno è Luka Romero. Ci aiuterà tanto è cresciuto tanto".



MOMENTO MIGLIORE 2021-22 - "Forse la vittoria nel derby d'andata".



NUOVI DIFENSORI - "Sono tanti nuovi ma mi trovo bene. Penso per loro sia più difficile però serve un po' di pazienza e alla fine andrà tutto bene".



IMMOBILE - "Ogni anno fa il massimo segna più di venti gol e penso che anche quest'anno farà grandi cose. E' fondamentale per noi".