Alla vigilia di Lazio - Udinese, Adam Marusic ha parlato ai microfoni dei media ufficiali biancocelesti. Queste le parole del terzino a Lazio Style: "Sto bene, avevo un piccolo problema però negli ultimi due giorni mi sono allenato con la squadra. Mancano queste tre partite, è stata una stagione molto lunga, alla fine faremo i conti. E' stata una settimana lunga, tanto tempo per lavorare per preparare questa partita che è molto importante per noi. Vediamo che riusciamo a fare domani. È sempre difficile giocare contro loro, è una squadra molto fisica. Giocano bene in casa, noi dobbiamo essere concentrati. Andiamoci a prendere questa vittoria. Non ha vinto nessuno contro di loro delle big, sono molto organizzati. Però anche noi abbiamo i nostri momenti, spero che possiamo riuscire a portare i punti casa. Tutti noi vogliamo chiudere il prima possibile il discorso Champions. Non vogliamo guardare niente, c’è la volontà di raggiungere il risultato e festeggiare con i nostri tifosi. Mi manca ancora il gol in questa stagione, ma l’importante è che la squadra vinca. Il gol arriverà e poi lo dedicherò sicuramente a mia figlia Mia".