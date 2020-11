Mattinata di rifinitura in casa Lazio. I biancocelesti si alleneranno in vista della sfida contro lo Zenit San Pietroburgo in programma domani. Dalla seduta mattutina si attendono diverse novità in merito ai presenti. Come riporta Il Corriere dello Sport Lazzari e Luis Alberto scalpitano per un esito negativo del tampone che gli permetterà di giocare. Marusic, invece, risparmiato contro il Torino, stamani effettuerà un provino per giocare contro i russi.