Basta festeggiare. Vietato perdere la concentrazione dopo il derby. Ora c'è il Monza per la Lazio, che deve dimostrare di aver imparato dagli errori del passato. Ne ha parlato Adam Marusic sui media ufficiali del club biancoceleste. Queste le sue parole pubblicate nella serata di ieri:



CARICA POST DERBY - "Mi aspetto una gara molto difficile, loro vengono da un successo fondamentale e vorranno ottenere altri punti pesanti. Noi però entreremo in campo con l'atteggiamento giusto e tanta voglia di vincere. Sicuramente contro la Roma abbiamo fatto una grande gara, grazie al lavoro di tutta la squadra: qui ho imparato che i derby non si giocano, ma si vincono. E vincerlo ti lascia addosso una sensazione speciale, una grande carica, che però dovremo essere bravi a trasformare in concentrazione per il Monza. Il nostro successo nel derby è stato importante ma confermarsi lo sarebbe ancora di più".



TRAGUARDI - "Sono un giocatore che si adatta alle richieste tattiche del mister, gioco dove ha bisogno. So di poter fare sia il terzino destro che sinistro, l'importante è dare sempre il massimo per aiutare la squadra. Sono orgoglioso di aver raggiunto lo stesso numero di presenze di Signori con questa maglia. So che è stato un grande attaccante e l'idolo di tutti i tifosi. Sono fiero di aver raggiunto questo traguardo e spero di migliorare sempre di più".