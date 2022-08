Conferenza stampa di presentazione a Formello per Matteo Cancellieri. Il nuovo acquisto della Lazio oggi ha parlato per la prima volta ai cronisti dal suo arrivo in biancoceleste:



RITORNO A CASA - "Per me è stata quasi una sorpresa poter tornare a casa mia, a Roma. Quello che ho già fatto nel mio piccolo a Verona spero di ripeterlo, e fare anche meglio, con questa maglia. Conoscevo Daniel Guerini e venire qui non so se è un segno del destino o una casualità, ma il fatto di indossare questa maglia sicuramente mi ricorda lui, ci conoscevamo da quando avevamo 10 anni. Conosco la famiglia e quindi essere qui è una cosa che mi fa molto piacere.



IMPARARE - "Imparare un ruolo leggermente diverso, anche stando in una squadra che ha esigenze altissime, non mi fa paura. Ho la possibilità di ispirarmi a Immobile ed è un’opportunità importante. Sono qui soprattutto per imparare nuove cose. Vedendo chi ho davanti, posso rubare con gli occhi tutto ciò che potrò migliorare. Da un attaccante come Ciro si può imparare tantissimo, vedere come si muove, come fa lui i movimenti. Ma anche gli altri lì davanti potranno aiutare la mia crescita".



ILIC E DERBY - "Ilic è un giocatore di grande talento, lo conosco da un anno, ma il campo ha confermato le sue grandi doti. Vengo dalle giovanili della Roma, ma non ha niente a che vedere col presente. Il derby è una partita che sentono tutti, la giocherò da giocatore della Lazio”.