L'inizio dell'avventura in biancoceleste perè stato un shock. Quel rosso dopo 4 minuti alla prima giornata è l'unica cosa che si ricorda di lui in campo quest'anno. Nonostante tutto però, come dimostrano le sue parole ai microfoni dei media ufficiali del club biancoceleste. Il portoghese sta apprezzando l'ambiente laziale e si trova bene con i compagni di squadra. Questo il suo pensiero:"Noi come calciatori dobbiamo essere sempre pronti per quando arriverà il nostro momento.Penso che nel calcio le vittorie siano molto importanti, ma per noi sono ancora più importanti, perché ci danno tanta fiducia e tutti sono pronti per aiutare la squadra. In questo gruppo stiamo bene insieme e lavoriamo tutti i giorni per fare quello che chiede il mister.Il campionato è molto competitivo, non si possono mai lasciare punti se si vuole restare nelle zone altissime di classifica. Mi ha sorpreso la Serie A perché è molto competitiva, con 7/8 squadre di alto livello. A Roma ho trovato tifosi molto passionali, si vive il calcio con molta intensità ed è una cosa meravigliosa. Il derby è stata un’esperienza incredibile. Mi piace seguire il calcio di tutti i campionati e quindi lo conoscevo già, più o meno. Mi aspettavo un ambiente molto caldo. È stato bellissimo festeggiare sotto la Nord. Tutti insieme siamo più forti".