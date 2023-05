La Lazio cerca un centravanti e un attaccante esterno sul mercato. Come vice-Immobile sono sul taccuino i nomi del 22enne messicano Santiago Gimenez del Feyenoord e del 24enne spagnolo Ferran Jutgla del Bruges.



Come ala è in pole position il 24enne svedese Jesper Karlsson dell'AZ Alkmaar, sempre secondo la Gazzetta dello Sport la pista alternativa porta al 24enne kosovaro Ermal Krasniqi del Cluj.