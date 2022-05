Sarri vorrebbe Mertens per l'attacco della Lazio. Secondo Il Messaggero, il club potrebbe anche provare ad accontentarlo, ma bisongerebbe accontentare le richieste del calciatore.



Il belga si libererà a 0 dal Napoli a giugno. I partenopei proveranno fino all'ultimo a convincerlo a restare, ma sono disposti a rinnovare il contratto solo di un altro anno. Il classe '87 invece - si legge sempre sul quotidiano romano - vorrebbe un biennale a due milioni di euro a stagione. I biancocelesti ne stanno parlando con l'entourage del giocatore, che non disdegnerebbe la Capitale come meta in cui trasferirsi.