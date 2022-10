Massimo Maestrelli ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Il figlio di Tommaso, allenatore della Lazio che vinse lo scudetto nel 1973-'74, è certo di vedere somiglianze tra, l'attuale tecnico degli aquilotti Maurizio Sarri, e suo padre. E ha parlato anche di Mourinho. Queste le sue parole:



"Mio padre voleva che la sua squadra giocasse sempre all’attacco, senza buttar mai via la palla. Sotto questo punto di vista vedo delle grandi analogie con Sarri. Queste similitudini le ho notate già dalla scorsa stagione. Piace ai laziali perché è spontaneo e ha un modo di fare che i tifosi biancocelesti sentono vicino a loro. Sa toccare le corde giuste. Mio padre magari era più tranquillo e meno polemico, dentro, nel loro modo di essere, li vedo molto simili. Credo davvero che sia proprio l’allenatore ideale per la Lazio. Così come Mourinho lo è per la Roma, mentre a mio parere i due tecnici non funzionerebbero se si scambiassero le panchine".