Mentre tra la Lazio e Inzaghi si continua a temporeggiare sulla firma del rinnovo, continuano a emergere nomi per l'eventuale successione del tecnico piacentino. Quello più caldo è senza dubbio Gattuso. Al momento si parla di un testa a testa tra lui e Inzaghi, ma come riporta Il Corriere dello Sport attenzione anche a un profilo che la città di Roma e la Lazio le conosce come le sue tasche. Si tratta di Sinisa Mihajlovic. L'allenatore serbo deve ancora parlare col Bologna del suo futuro, ma l'idea di riportarlo nella capitale rinnoverebbe il senso di appartenenza già generaro con Inzaghi e per questo è un'opzione da non sottovalutare.