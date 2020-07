L'umore non doveva essere dei migliori: dopo la sconfitta per 3 a 0 subita dal Milan, nello spogliatoio della Lazio le facce erano cupe e sconfortate. Continuano ad emergere retroscena sul post-partita: stavolta tocca all'arrivo di Lotito e Tare negli spogliatoi.



RETROSCENA LAZIO MILAN - Il presidente della Lazio e il ds albanese avrebbero raggiunto i giocatori e li avrebbero rincuorati, incoraggiati, dispensando pacche sulle spalle e supporto. Tare, come riporta il Corriere dello Sport, avrebbe anche parlato alla squadra: "Siete forti, siete stati grandi, adesso non abbattiamoci, pensiamo a Lecce, giochiamo tra poche ore. Siete stanchi, riposate e ripartiamo subito. Avete dato tutto, su con il morale, non è ancora finita". La società non si è arresa e lo stesso messaggio lo ha lanciato e confermato Inzaghi: "Non molleremo niente".