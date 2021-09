Sarà una settimana ricca di entusiasmo per la Lazio. I biancocelesti si sono aggiudicati il primo derby stagionale facendo impazzire di gioia i propri tifosi. Un 3-2 che dà un rinnovato entusiasmo all'ambiente dopo le prove opache delle ultime settimane. Ad aprire le marcature ci ha pensato Milinkovic. Il Sergente è volato su lancio perfetto di Felipe Anderson rischiando anche la faccia con Rui Patricio in uscita. Un vantaggio siglato di testa, una specialità per il numero 21. Dal 2015 ne ha segnati ben 13 in campionato, nessun altro centrocampista in Europa ci è riuscito. In più il Sergente ha già messo nel mirino un centrocampista molto importante per la storia della Lazio. Si tratta di Pavel Nedved. Con quello di ieri nel derby Milinkovic è arrivato a quota 49 gol con il club capitolino. L'attuale dirigente della Juventus è fermo a 51. Altri 3 gol e il serbo diventerà il centrocampista più prolifico della storia biancoceleste.