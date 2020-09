Mentre la Lazio stamattina era impegnata nel centro sportivo di Formello, uno dei suoi big ha effettuato degli accertamenti nella clinica Paideia. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic. Il Sergente è tornato con un piccolo acciacco dagli impegni in Nations League con la Serbia. Il numero 21 biancocelesti ha effettuato dei controlli a causa di un piccolo fastidio sopra l'inguine, ma non dovrebbe essere nulla di grave. Oltre lui in Paideia visite di idoneità per Wallace e Di Gennaro, entrambi fuori dal progetto tecnico, e due giocatori della Primavera, ovvero Novella e Zappalà.