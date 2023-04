La punizione di ieri a Monza è valsa a Milinkovic un primato nella storia della Lazio. Si tratta del 65° gol in tutte le competizioni in maglia biancoceleste: è diventato lui il calciatore straniero più prolifico di sempre, scalzando definitivamente Pandev dalla top 10. Sono 53 invece quelli in Serie A, a -1 da Klose.



Il Sergente è tornato a segnare ieri dopo 69 giorni: l'ultima volta era stata contro il Milan il 24 gennaio. Il suo è anche in assoluto il primo gol diretto su punizione in campionato da quando Sarri siede sulla panchina della Lazio.