In Serie A vige la legge del Sergente. Milinkovic-Savic è il giocatore più decisivo del campionato in zona gol. Sommando reti (3) e assist (7) in centrocampista della Lazio stacca tutti in queste prime 9 giornate. Con i due passaggi vincenti di ieri è salito in testa alla classifica assistman scavalcando di una lunghezza Delofeu dell'Udinese.



A ringraziarlo in maniera particolare è Ciro Immobile, destinatario di ben 5 delle sue imbucate quest'anno. Non a caso anche il 17 biancoceleste è, di nuovo, in vetta alla classifica cannonieri, appaiato ad Arnautovic a quota 6.