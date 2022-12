Milinkovic freme per tornare al lavoro con la Lazio. Il serbo vuole dimenticare al più presto la non entusiasmante avventura mondiale e centrare l'obiettivo Champions con i compagni. Questo scrive oggi il Corriere dello Sport, facendo il punto della situazione intorno al Sergente. A meno di offerte irrinunciabili, per lui e per i biancocelesti, il suo futuro si deciderà tra sei mesi. In accordo col procuratore, dopo i colloqui avuti con varie pretendenti nelle scorse settimane, è maturata la convinzione che la soluzione migliore per tutti sia partire in estate.



Il numero 21 partirà quindi domani col gruppo agli ordini di Sarri per il mini-ritiro in Turchia e lavorerà per rientrare al meglio in campo a gennaio. Deve smaltire il problema alla caviglia accusato in Nazionale, ma non ha mai avuto l'intenzione di restare a Formello per effettuare terapie specifiche. Ad ulteriore riprova di quanto ci tenga a dare da subito tutto il suo contributo alla causa, fino in fondo.