Maurizio Sarri aveva provato a preservarlo, perché la diffida pesava sulla testa di Sergej Milinkovic Savic e alla prossima giornata il derby contro la Roma è partita segnata con la matita rossa sul calendario. Eppure sotto 2-1 contro la Salernitana l'allenatore della Lazio si è visto quasi costretto a buttare nella mischia il suo sergente esponendolo al rischio ammonizione che, puntualmente è arrivato.



Al minuto 73' quando Milinkovic, lanciato in verticale, dopo un passaggio atterra sul piede di Bronn. Per Manganiello è il classico step-on-foot che vale il cartellino giallo e la squalifica conseguente nella prossima giornata. E così Milinkovic nel derby contro la Roma non ci sarà.