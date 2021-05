Dopo la vittoria sofferta contro il già retrocesso Parma per 1-0, la Lazio stamattina è già tornata in campo. Seduta tecnica sul manto erboso di Formello, la prima in vista del derby di sabato sera. Sarà una gara importantissima per mantenersi in corsa quarto posto e per ribadire la supremazia cittadina dopo il 3-0 dell’andata. Per la tattica però bisognerà ovviamente attendere domani.



MILINKOVIC CON LA MASCHERA – Stamattina, come da programma, i titolari contro il Parma e tre subentrati, ovvero Luiz Felipe, Correa e Caicedo non sono scesi in campo. Per loro scarico in palestra. Per gli altri invece (pochi intimi) allenamento tecnico con possesso palla, partita a campo ridotto e cross con tiri in porta. Tra i presenti vi erano i due subentrati nella sfida di ieri come Escalante e Akpa Akpro, i rientranti dalla squalifica Leiva e Pereira, e soprattutto Milinkovic.



Primo allenamento in gruppo dopo l’operazione di lunedì al setto nasale. Il serbo ha sfoggiato una maschera protettiva metà bianca e metà celeste e insieme a Pereira è rimasto anche qualche minuto in più per provare delle conclusioni dalla media distanza. Neanche a dirlo, il Sergente ha messo la Roma nel mirino. Oltre ai calciatori già citati in precedenza stamani non si sono allenati Musacchio (ieri neanche convocato contro il Parma), il fuori rosa Hoedt e Armini.