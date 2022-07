Nel giorno della presentazione delle nuove maglie della Lazio, a Roma è andata in scena una dura discussione tra il presidente biancoceleste Claudio Lotito e il direttore sportivo Igli Tare. I rapporti tra i due sono incrinati da tempo, e ad allontanare ancora di più i due è stato l'arrivo in dirigenza di Angelo Fabiani, ex ds della Salernitana che alla Lazio si occuperà principalmente della Primavera.