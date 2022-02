"Spesso non sono stato fortunato, ma è anche vero che quando mi hanno dato delle opportunità non sono andato bene".

Vedatha iniziato col piede giusto la sua avventura in Spagna. Fino a giugno resterà al Maiorca, dove ci ha messo poco ad ambientarsi meglio che a Roma. In un'intervista rilasciata a El Pais l'attaccante kosovaro torna a parare dei motivi delle sue difficoltà nella Capitale. Il Corriere dello Sport oggi riporta il suo virgolettato:"Nel campionato italiano c’è sicuramente più qualità che in quello turco. All’inizio mi sono infortunato, poi ho preso il Covid edi preparazione. Non era facile recuperare il ritardo sui compagni".Non cerca comunque alibi il centravanti per il suo fallimento in biancoceleste:

DIFFERENZE LIGA - SERIE A "Avevo tante proposte, ma mi sono reso subito conto che al Marioca tutti lavorano per la squadra. Il ds e l’allenatore mi hanno chiamato direttamente facendomi capire la loro intenzione di volermi. In Italia i duelli fisici sono più forti, qui quando si salta e un giocatore urla, l’arbitro segnala subito fallo. Non va bene"