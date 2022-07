Il Maiorca torna a trattare con la Lazio per Muriqi. L'affare col Bruges sembra ormai defintiviamente saltato e così i biancocelesti cercano nuovi acquirenti per il centravanti kosovaro. Se non ci sarà un passo indietro dei belgi, la situazione rischia di diventare un caso internazionale che coinvolgerebbe anche la FIFA. Nel frattempo però gli spagnoli - che lo stesso attaccante aveva salutato affettuosamente con un post sui social - viste le difficoltà nell'arrivare a Seferovic si stanno ora rifacendo sotto con i capitolini per riaprire i discorsi interrotti a fine giugno.



Ancora troppo bassa però l'offerta messa sul piatto dal club delle Baleari. 9 milioni, bonus compresi, non bastano alla società di Lotito per evitare di mettere a bilancio una minusvalenza. All'orizzonte si prospettano settimane intense di lavoro per il procuratore dell'ex Fenerbahce ma anche per le Aquile che dovranno sciogliere diversi nodi per il mercato in uscita oltre questo.