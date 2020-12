Non è stato certamente un inizio di stagione memorabile per Vedat Muriqi. La Lazio ha deciso di investire circa 20 milioni su di lui (17,5 fissi più due di bonus), ma al momento il gigante kosovaro non si è ancora imposto. Solo 293' giocati finora, con 0 gol e 0 assist raccolti. Un bottino magro influenzato dai due stiramenti riportati e dal Covid. Come riporta Il Messaggero, in questo mese il club capitolino dovrà pagare la seconda rata da 4,375 milioni. Il patron biancoceleste vorrebbe prorogare il pagamento a gennaio, ma qualsiasi ritardo corrisponderebbe al 18% di interessi in favore dell'ex squadra dell'attaccante. In più, nonostante lo scarso impiego del calciatore, per Lotito è già scattato il primo bonus da pagare al Fenerbahce. 1 milione di euro per l'approdo della Lazio agli ottavi di finale di Champions League. Già sborsati quasi 10 milioni di euro per Muriqi. Ora è arrivato il momento di dimostrare.