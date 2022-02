Lazio-Napoli è il posticipo domenicale della 27esima giornata del campionato di Serie A, l'ottava del girone di ritorno. Calciomercato.com vi offre la moviola live della gara.



LA DESIGNAZIONE

DI BELLO

PASSERI – TEGONI

IV: COSSO

VAR: MASSA

AVAR: PRETI



PRIMO TEMPO

15' Chiede un rigore la Lazio per un tocco di mani di Rrahmani in area di rigore. Di Bello non lo concede e il var è d'accordo perché il tocco è prima sulla coscia e poi la palla colpisce il braccio del difensore su tocco di Ciro Immobile.

17' Anche il Napoli chiede un rigore perché sul tiro di Insigna Marusic si frappone colpendo la palla con il gomito. Il bracco è però completamente raccolto e aderente al corpo, giusto non concederlo.