La Lazio è reduce dal pareggio a Udinese e per la sfida d'alta classifica contro il Napoli prova il recupero in extremis di Acerbi, fermo per una lesione di secondo grado da un mese e mezzo. Il Napoli vuole cancellare la prova opaca di Cagliari e per la sfida contro i biancocelesti potrà riavere il capitano Lorenzo Insigne che dovrebbe partire dal 1'.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Lazio-Napoli in programma domenica alle 20.45 sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Dazn. Stesso discorso vale per lo streaming attraverso i dispositivi mobile e pc da cui si potrà accedere all'app.



Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.