Dopo la vittoria del Milan a Cagliari, il programma della 19° giornata di Serie A offre la super-sfida tra Lazio e Napoli. All'Olimpico si sfidano la squadra più sorprendente dell'anno e la più delusa. Biancocelesti reduci da nove vittorie consecutive in campionato, mentre i partenopei hanno trovato i tre punti solo una volta nelle ultime dieci uscite in Italia. In caso di successo, la Lazio si porterebbe momentaneamente a -3 dalla coppia di testa Inter-Juve (Immobile e compagni devono anche recuperare la sfida interna con il Verona), mentre gli ospiti potrebbero salire a 27 punti. Gattuso deve rinunciare a Meret, Koulibaly e Mertens, tutti e tre alle prese con problemi fisici: c'è Di Lorenzo al centro della difesa. Inzaghi, invece, deve fare a meno di Correa: gioca Caicedo al fianco di Immobile.



PRECEDENTI E STATISTICHE - Il Napoli ha vinto una sola delle ultime sei trasferte in Serie A: favorevoli, tuttavia, i precedenti all'Olimpico. Sul campo dei biancocelesti, infatti, i partenopei non perdono da otto gare (sei vittorie e due pareggi). Lazio-Napoli è anche una sfida tra grandi bomber: Immobile è a quota 19, Milik è reduce da 5 gol nelle ultime quattro uscite. Sono 154 i precedenti totali tra le due squadre: 47 le vittorie della Lazio, 51 i pareggi e 56 i successi del Napoli. L'ultimo successo biancoceleste contro gli azzurri risale al 2014-2015, con il 2-4 del San Paolo.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile



Napoli: Ospina, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui, Fabian, Allan, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne





